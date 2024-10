MN - Bilancio 23-24: le cifre reali dei proventi da sponsor. Ecco quanto incassa il Milan da Puma ed Emirates

vedi letture

Con l’Assemblea dei Soci del Club convocata in data odierna è stato approvato il bilancio del Milan della stagione 2023/24, da cui si evincono i numeri reali dei proventi da sponsor. La redazione di MilanNews.it ha potuto visionare il fascicolo di bilancio da cui sono evidenziate le seguenti cifre e dettagli.

I proventi da sponsorizzazioni, pari a 90.529.000 (80.783.000 nell’esercizio 2022/2023), si riferiscono principalmente alle seguenti voci.

- Sponsor Ufficiale Emirates: 19.000.000€ (16.200.000€ nell’esercizio 2022/2023;

- Sponsor Tecnico Puma International Sports Marketing B.V.: 25.168.000€ (14.565.000€ nell’esercizio 2022/2023) per l’acquisto del diritto ad apporre il proprio marchio sulle divise da giuoco ufficiali della club;

- 46.212.000€ (49.374.000€ nell’esercizio 2022/2023) ai ricavi da vendita di pacchetti promo–pubblicitari multi–prodotto a partner commerciali, tra cui assumono particolare rilevanza Associated Foreign Exchange Ireland L.t.d., Banco B.P.M. S.p.A., Goat & Partners L.t.d., HDR Global Trading L.t.d., ISG Interregional Sport Group L.t.d., Konami Digital Entertainment Co L.t.d., MSC Cruises SA, Kumho Tire Co. Inc., Snaitech S.p.A., Socios Technologies AG, Sorare S.a.s., Tianyu Technology Inc. e We Fox Italy S.r.l.. Si ricorda come la gestione dei pacchetti promo–pubblicitari multi–prodotto era affidata a Milan Entertainment S.r.l. fino alla precedente stagione.

Da segnalare che il contratto sottoscritto con Emirates prevede un premio a salire che porterà, negli anni, a circa 30.000.000€ la somma di denaro corrisposta al Club.