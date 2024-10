MN - Bilancio 23-24: utile per 4.1 milioni. Maggiori incassi da plusvalenze. Flessione per diritti tv e premi UEFA

Con l’Assemblea dei Soci del Club convocata in data odierna è stato approvato il bilancio del Milan della stagione 2023/24, da cui si evincono i numeri reali del risultato netto consolidato dell’esercizio. La redazione di MilanNews.it ha potuto visionare il fascicolo di bilancio da cui sono evidenziate le seguenti cifre e dettagli.

Il risultato netto consolidato dell’esercizio 2023/2024 evidenzia un utile di 4.100.000€, in diminuzione di 2.000.000€ rispetto all’utile consolidato dell’esercizio 2022/2023, pari a 6.100.000€. La variazione del risultato netto consolidato dell’esercizio 2023/2024 rispetto all’esercizio precedente deriva prevalentemente da minori ricavi da gare per 3.500.000 dovuti ai minori proventi correlati alla partecipazione da parte del Milan alle competizioni europee, visto che nella stagione 2022/2023 il raggiungimento della semifinale di UEFA Champions League aveva determinato un maggior numero di partite disputate nelle competizioni internazionali, minori proventi audiovisivi per 22.600.000€ riconducibili principalmente alla partecipazione a un numero minore di partite delle competizioni europee.

A queste voci si aggiungono maggiori costi per servizi pari a 5.700.000€, maggiori costi del personale pari a 14.500.000€ e maggiori costi per ammortamenti pari a 24.500.000€, direttamente collegati agli effetti della campagna di calciomercato 2023/24 che ha portato ad un incremento del valore dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e dei salari degli stessi. Inoltre, si segnalano maggiori oneri da gestione calciatori per 4.700.000€ e maggiori accantonamenti per rischi pari a 7.800.000€. Tali variazioni negative sono state compensate da maggiori proventi da gestione calciatori (plusvalenze, ndr) per 45.900.000€, derivanti principalmente dalla plusvalenza realizzata con la cessione calciatore Sandro Tonali al Newcastle.

A queste voci poi si aggiungono maggiori proventi da sponsorizzazione per 9.700.000€ derivanti principalmente dall’aumento del valore contrattuale di due principali sponsor (Puma e Fly Emirates, ndr), maggiori proventi commerciali e royalties per 6.400.000 riconducibili principalmente a maggiori ricavi da corporate seats e da maggiori ricavi e proventi diversi per 15.100.000€ riconducibili principalmente all’incremento dell’utilizzo fondo rischi e da maggiori sopravvenienze attive dovute principalmente al rilascio del fondo rischi relativo al superamento del settlement agreement con la UEFA.

PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio Netto consolidato al 30 giugno 2024 è positivo per 196.300.000€, in aumento rispetto al saldo di 177.200.000€ del 30 giugno 2023, per effetto dei versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale per complessivi 15.000.000€ effettuati dal socio di maggioranza e dell’utile consolidato di esercizio pari a 4.100.000€. Il Valore della produzione dell’esercizio 2023/2024 ammonta a 456.900.000€, in aumento del 13% rispetto al dato di 404.500.000€ dell’esercizio precedente.