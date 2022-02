MN - Bisantis sul derby: "Chissà che il Milan non inverta la rotta come accaduto in campionato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Bisantis, radiocronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha raccontato per Radio Rai la sfida tra Milan e Udinese e si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sul derby: "Chissà che il Milan non inverta la rotta, così come successo in campionato. Anche l'Inter non sta attraversando un buon momento. La Coppa Italia, comunque, è altra cosa: è un derby e sarà una partita senza un pronostico chiaro. Forse, nella formazione rossonera, cambierei 2-3 uomini: qualcosa da cambiare ci sarà e qualche giocatore fisicamente non è al meglio. Ibrahimovic non recupera, Saelemaekers e Messias si alternano a destra e rientra Bennacer. Pioli cambierà, ma con la stessa intelaiatura".