MN - Bisantis sul gol di Udogie: "Difficile vedere per l'arbitro, ma al VAR..."

Giuseppe Bisantis, radiocronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha raccontato per Radio Rai la sfida tra Milan e Udinese e si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sul goal dei friulani: "Per l'arbitro era difficile vedere, ma per Guida al VAR era molto semplice: la regola è chiara e un goal di mani andrebbe annullato. Nel post partita, ho intervistato per primo Pioli e, prima di cominciare l'intervista, il tecnico rossonero ha visto per la prima volta le immagini del goal di Udogie con me presente. Ho vissuto la sua reazione di rabbia e di delusione in presa diretta: 'È impossibile che il VAR non abbia visto una cosa simile...'".

L'arbitraggio, in generale, è stato anche questa volta scadente.

"Sì, clamoroso il vantaggio non concesso al Milan con Messias nel primo tempo... Sto notando che tanti arbitri esperti dirigono in Serie B: ci sono in questo turno, per esempio, Doveri e Irrati. C'è da dire che il Milan ha subito diversi torti quest'anno: il caso dello Spezia è stato clamoroso, capita una volta ogni tantissimo".