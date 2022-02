MN - Bisantis sul momento del Milan: "Alcuni giocatori non sono al meglio"

MilanNews.it

Giuseppe Bisantis, radiocronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha raccontato per Radio Rai la sfida tra Milan e Udinese e si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sul periodo dei rossoneri: "Sta arrivando un po' di braccetto del tennista. Pioli non era molto soddisfatto della prestazione della squadra: il Milan avrebbe potuto vincere, ma avrebbe potuto anche perdere. Alcuni giocatori fondamentali per il Milan hanno dimostrato di non essere al meglio, come Tonali; Leao è stato tartassato dai difensori avversari, oltre a qualche altro giocatore che sta un po' tirando il fiato. Kessie? Su di lui vale un discorso psicologico, i tifosi, tra l'altro, non lo apprezzano più come prima. Anche a Salerno e con la Sampdoria il Milan non ha fatto benissimo, ma chissà che nel derby..."