MN - Boerci racconta: "A Milanello, quando si è in lotta per vincere, si sente a livello sanguigno"

MilanNews.it

Roberto Boerci, storico massaggiatore del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sull'atmosfera a Milanello quando si lotta per vincere: “È un’atmosfera che sale proprio a livello sanguigno, senti dentro le vene che sono tutti uniti, sempre pronti a lottare fino in fondo”.