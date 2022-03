MN - Boerci su Pioli e Ancelotti: "Hanno la forza di cambiare qualcosa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Boerci, storico massaggiatore del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulle analogie tra Pioli e Ancelotti: "Sì, ci sono dei periodi in cui si vedono delle persone, com’è stato Carlo, o come è mister Pioli, che sono capaci di avere la forza di cambiare qualcosa, di dare carica al gruppo”.