MN - Bologna-Milan, forte contestazione della Sud al Dall'Ara

Dopo la sconfitta di sabato contro il Torino, ecco che è esplosa di nuovo e forte la contestazione da parte della Curva Sud, che non ha risparmiato nessuno. Sia a inizio partita sia alla fine, è stato intonato il coro: “Cardinale devi vendere! Vattene!” per poi passare alla squadra con: “Siete una squadra di merda, ci avete rotto i c…..ni”, “Andate e lavorare” e “Ci avete rotto il cazzo”.

La squadra ha fatto rientro negli spogliatoi su questa colonna sonora ed è placito pensare che anche domenica sera, in occasione di Milan-Lazio, la tifoseria non perderà l’occasione di far sentire la propria voce. Va ricordato come la Curva, nel corso della partita, abbia incoraggiato la squadra. Ma non è servito praticamente a nuila perché è arrivata l’ennesima sconfitta di questa stagione.

La Sud, come da foto allegata, aveva esposto sulla sua balaustra uno striscione emblematico: "Solo per la maglia" che già faceva capire l'umore della tifoseria organizzata, presente in massa anche a Bologna.