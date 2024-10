MN - Bologna-Milan: spunta anche Empoli come campo neutro. Convocato d'urgenza Cda della Lega Serie A

Dove si giocherà Bologna-Milan? Le opzioni sono diverse: in questo momento c'è ancora la possibilità che la partita si disputi al Dall'Ara, ma a porte chiuse. L'altro scenario prevede invece che il match si giochi, sempre a porte chiuse, su un campo neutro: da ieri si è parla soprattutto dello stadio Sinigaglia di Como, ma nelle ultime ore sarebbe spuntata anche l'ipotesi dello stadio Castellani di Empoli.

In questi minuti è intanto in corso anche il Cda della Lega Serie A che è stato convocato d'urgenza proprio per affrontare la questione della sfida di domani alle 18 tra Bologna e Milan.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara