MN - Bonera: "Vos? A volte corriamo un po' troppo... Può migliorare e dare di più"

Mister Daniele Bonera ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida di Coppa Italia Serie C tra Milan Futuro e Caldiero Terme persa dai rossoneri. Queste le dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it: “Il risultato del primo tempo è stato veramente penalizzante per quello che abbiamo fatto e creato. Alla prima occasione concessa abbiamo preso gol, alla seconda abbiamo preso gol. Questa è l’analisi del primo tempo. Poi nel secondo tempo sicuramente si poteva fare un po’ meglio, i ragazzi volevano recuperare e siamo stati un po’ disordinati. Quello che non mi è piaciuto della partita è il disordine che si è visto, era un po’ una forma per voler assolutamente recuperare. Penso che il primo tempo sia stato molto penalizzante dal punto di vista del risultato”.

Come valuta la prestazione di Vos?

“A volte con i ragazzi corriamo un po’ troppo. È un ragazzo che arriva da un campionato diverso, sta avendo qualche difficoltà ma siamo qui per aiutarlo, io con tutto lo staff. Crediamo che possa migliorare e dare di più, ci aspettiamo tanto da lui. Il percorso sta richiedendo un po’ più di tempo rispetto a quanto tutti si aspettavano ma a me personalmente non sorprende”.