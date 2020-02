MN - Bonetti: "Ibra? Se il Milan gioca così è solo grazie a lui"

Dario Bonetti, intervistato ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato su Ibrahimovic e la sua impronta su questo Milan: "Tanto, sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che mentale. Con la mole che ha, più gioca e più entra in forma e maggiormente sarà dinamico. Potrà aggiungere colpi ed essere un valore aggiunto per la squadra sempre di più. Il Milan oggi se gioca in questa maniera è anche grazie al fatto che abbia davanti un attaccante che sa tenere palla, non la perde e che dà il tempo di inserimento alle seconde linee".