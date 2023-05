MN - Bonetti: "Il tempo per De Ketelaere è scaduto. Ci dimostri quanto vale"

MilanNews.it

Dario Bonetti, ex calciatore di Milan e Juventus, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Charles De Ketelaere: “Era giusto dargli tempo, ora però è scaduto. Ha avuto i fari addosso ed è stato anche coccolato: ora ci dimostri quanto vale. L’essere un grande talento in prospettiva non basta. Almeno non se giochi nel Milan”.