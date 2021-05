MN - Borghi: "Diaz? E' cresciuto. Con il giusto incastro economico..."

Per parlare del futuro di Brahim Diaz, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista di DAZN. Queste le sue parole:

Il Milan ha altre questioni da risolvere, come il futuro di Brahim Diaz: merita la conferma?

"Dipende dalle condizioni economiche che si delineano. Dal punto di vista tecnico Diaz è un giocatore con del potenziale molto importante. Ha dato delle dimostrazioni ed è cresciuto all’interno della stagione. È un calciatore che dà alla squadra in cui gioca molte possibili varianti. Per me è forte, se c’è il giusto incastro economico è sicuramente un valore".