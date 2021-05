MN - Borghi: "Pioli ha dimostrato tanto: è l'uomo giusto per questo gruppo"

Per parlare del futuro di mister Pioli, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista di DAZN. Queste le sue parole:

La conferma di Pioli dà un vantaggio al Milan rispetto alle altre big italiane?

"Per qualunque squadra la continuità dà sicuramente più possibilità di essere pronti fin da subito rispetto a un cambiamento, come quello che attende molte realtà del nostro campionato. E poi direi che di dimostrazioni Pioli, alla guida di questa squadra, ne ha date tante, per cui poter continuare su una linea tracciata e proseguire un percorso attraverso dinamiche già conosciute è indubbiamente un vantaggio, soprattutto nell’approccio alla nuova stagione. Credo sia lampante che Pioli fosse ed è l’uomo giusto per guidare questo gruppo, ci ha messo tanto del suo".