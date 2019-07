MN - Borghi: "Zaracho mi piace molto, non mi priverei per nessun motivo di Kessie"

Stefano Borghi, intervistato dai microfoni di MilanNews.it, ha parlato del centrocampo rossonero: "Contro il Bayern ho visto un centrocampo che aveva già dei crismi di credibilità. E mancavano sei giocatori, Bennacer, Krunic, Bonaventura, Suso, Paquetà e Kessié. Prima bisogna valutare chi uscirà e poi chi metter dentro. Se parliamo di quel tipo di giocatori, hai nominato Pizarro, allora a me piace molto Zaracho. Un calciatore del quale non mi priverei per nessun motivo è Kessié. Credo che possa dare una dimensione in più al centrocampo rossonero, io lo darei via solo per un’offerta irrinunciabile".