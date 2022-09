MN - Bouzian su Vranckx: "Con gli anni ha aggiunto dribbling e inserimenti al suo repertorio"

Sofian Bouzian, calciatore belga ex compagno di Aster Vranckx ai tempi del Mechelen, ha parlato del classe 2002 che vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. Queste le parole sulle sue qualità in campo: "All’inizio era un interno di centrocampo con compiti difensivi che distruggeva il calcio dell’avversario. Però con il passare degli anni ha aggiunto dribbling e corse nell’area di rigore avversaria al suo repertorio. Al Mechelen è migliorato tanto tecnicamente e lui stesso preferisce sbilanciarsi in avanti perché sa fare gol".