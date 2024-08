MN - Braglia: "Abraham ottimo giocatore. Camarda? Se verrà gestito nel modo giusto..."

Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha rilasciato queste parole su Francesco Camarda e Tammy Abraham ai microfoni di Milannews.it:

Lo stesso discorso lo farebbe anche con Camarda come vice Morata piuttosto che andare a prendere Abraham?

"Camarda, se gestito nella modo giusto e con la giusta accuratezza, dal punto di vista gestionale può comunque essere un giocatore che potrebbe essere importante nel corso del tempo. Non è che possiamo pretendere subito dai giovani che risolvano i problemi dell'una o dell'altra squadra. I vari Yamal sono cresciuti nel tempo, Nico Williams è cresciuto nel tempo. Ha fatto le sue esperienze, ha giocato in una squadra di livello internazionale ed è esploso in questo Europeo".

Abraham invece come lo valuta?

"Lo valuto un ottimo giocatore. Ripeto, io ho fiducia in Fonseca, quindi nonostante lo scetticismo che aleggia attorno al suo nome, io però nella personalità e in quello che Fonseca esprime e quant'altro, nella dedizione al lavoro, nel suo lavoro, ho estrema fiducia in lui, meno nella società da un punto di vista di progettazione, soprattutto sportiva".