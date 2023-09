MN - Braglia: "Leao è troppo discontinuo. Il più leader a oggi è Maignan"

Simone Braglia, ex portiere del Milan nel 1997/1998, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato di Rafael Leao dicendo la sua sulle sue qualità di leadership e se il portoghese sia in grado di portare il Milan alla vittoria di trofei. La sua risposta: "Secondo me no. Ora come ora è troppo discontinuo.

Potenzialmente, in prospettiva, può darsi che lo diventi. Campioni come Platini, Maradona, Baggio o del Piero si mettevano al servizio della squadra ed erano un’entità anche fuori dal campo: al momento non vedo queste caratteristiche in Leao. Quello che dimostra più leadership nel Milan di oggi è Maignan, anche se temo che in futuro possa essere ceduto in stile Tonali”.