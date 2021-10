MN - Braglia: "Lo staff attuale del Milan è un signor staff. Infortuni? Si gioca troppo"

"C'è da fare una distinzione tra gli infortuni muscolari e non. Credo che lo staff attuale sia un signor staff, che funziona a meraviglia e indipendentemente da chi ci sia, il Milan l'obiettivo lo raggiunge sempre. Dal punto di vista tecnico e societario, la programmazione è rivolta al futuro. Se guardiamo nel breve termine, nel calcio, non si arriva al traguardo da dover raggiungere. Mettere in dubbio lo staff e i preparatori non si può. Invece che rivolgerci agli staff, mi rivolgerei alle istituzioni: si gioca troppo!" Queste le parole di Simone Braglia ai microfoni di MilanNews.it per quanto riguarda la situazione infortuni nel Milan.