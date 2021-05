MN - Braglia: "Stagione del Milan positiva. In caso di quinto posto non sarebbe disonore"

Intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Simone Braglia ha parlato così della stagione dei rossoneri.

Come valuti la stagione dei rossoneri? "Valuto in maniera positiva la stagione del Milan. E' vero che si parlava di scudetto, ma nessuno avrebbe immaginato che il Milan fosse in quella posizione di classifica. E' logico anche che l'appetito vien mangiando, e quindi ci può stare che il tifoso sia deluso magari se il club rossonero non dovesse arrivare in Champions League. Secondo me, però, anche se arrivasse quinto non sarebbe un disonore".