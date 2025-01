MN - Brambati: "Conceiçao completamente diverso da Fonseca. Qual è il progetto del Milan?"

vedi letture

In merito al cambio in panchina e alle questioni societarie al Milan, Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha spiegato a Milannews.it:

Conceiçao intanto prova a sistemare la situazione. La scelta ricaduta su di lui smentisce quella estiva, considerando lo stile di gioco di Fonseca, ben diverso

"Prima di Fonseca stavano annunciando Lopetegui, quindi era chiara l'impronta che volevi dare. Se poi vai su Conceiçao allora non hai le idee molto chiare, perché è un tecnico completamente diverso che sposa un progetto diverso. Anche qui, poi: che progetto? Perché è un bel punto di domanda vista la durata del suo contratto".

Credi in un ribaltone dirigenziale a fine mercato o fine stagione?

"Non lo so, però questi lavoro fatto e buttato a mare mi lascia perplesso. È vero che il Milan ha vinto la Supercoppa, ma è un po' un trofeo di consolazione. I fatti dicono che il Milan è fuori dal giro scudetto già a gennaio, quando dovrebbe ambire ad altri traguardi. Arriverà tra le prime 8 di Champions ma non so quanto possa andare avanti, non mi sta piacendo".

Giovanni Sartori e Andrea Berta sono due nomi accostati ai rossoneri

"Persone che conosco bene. Sartori è un grande direttore, ha dimostrato di fare bene a 360° in realtà diverse e con pressioni diverse dal Milan. Una chance se la meriterebbe. Lo stesso Berta ha fatto bene all'Atletico ed è un dirigente che è partito dal basso, me lo ricordo a Carpenedolo. Certamente al Milan manca una figura riconoscibile a livello di competenza dirigenziale. E torno nuovamente su Maldini".

Prego

"Ricordo un episodio, feci una trattativa per un giocatore (Callejon) da portare al Milan. C'era Leonardo e Maldini, che stava imparando il mestiere, non disse una parola. Con molta umiltà osservava e cercava di imparare. Quando è stato ritenuto pronto ha portato a casa ottimi risultati e che fanno? Lo mandano via…".