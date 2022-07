MN - Brambilla (Lemine): "Sono stato il primo allenatore di Astori. Ho fatto vedere delle foto a Pioli, si è emozionato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Brembilla, allenatore del Lemine Almenno, squadra dilettantistica che nella giornata di ieri ha affrontato il Milan in amichevole a Milanello, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

È vero che ha portato Davide Astori nella Primavera del Milan?

“Tocchiamo un tasto per me dolente e di estrema soddisfazione. Sono stato il primo allenatore di Astori. Ho delle foto molto particolari di un torneo a 7 a Zogno, in Valle Brembana. L’ho allenato a San Pellegrino e poi l’ho portato a Ponte San Pietro, in quegli anni era un’academy importante del Milan: ha fatto due anni con me lì e poi è passato al Milan e da lì ha fatto la trafila del Settore Giovanile. Mi ritengo, a parte l’allenatore che l’ha scoperto e lo ha allenato, mi ritengo fortunato di aver allenato un ragazzo del genere. Lui era di San Pellegrino, io sono molto amico della famiglia e ritengo che Davide, oltre ad essere stato un giocatore di altissimo livello, tutti hanno apprezzato l’uomo. Dietro c’è una famiglia con valori importanti. Ieri prima della partita ho salutato Pioli, abbiamo fatto due battute e gli ho detto: “Mister, abbiamo una cosa in comune io e te. Tu hai allenato Astori alla Fiorentina, io sono stato il suo primo allenatore”. Gli ho fatto vedere queste foto di questo paesino a mille metri in cui andavamo a fare i tornei”.

E Pioli cosa le ha detto?

“Si è emozionato. Il giorno in cui è successo il fattaccio ad oggi è il più brutto della mia vita. Quel giorno lì stavo allenando a Treviglio… Finito l’allenamento entro nello spogliatoio e sul telefono avevo 30 chiamate, 50 messaggi…”.