MN - Brandao: "Col Marsiglia ho segnato a San Siro contro l'Inter, dopo quel gol non ho sentito volare una mosca tra i tifosi nerazzurri"

vedi letture

A poche ora da Milan-Bologna, l'ex attaccante del Olympique Marsiglia Brandão ha rilasciato un intervista esclusiva a Alessandro Schiavone per MilanNews.it. L'ex attaccante brasiliano segnò il gol che eliminò l'Inter dalla Champions League nel 2012. Di seguito un estratto delle sue parole:

Lei non ho mai sognato di giocare in Serie A?

"No il mio sogno era quello di giocare con la nazionale brasiliana. Quando ero allo Shakhtar avevo la possibilità di andare al mondiale con l'Ucraina nel 2006. Ma ho lasciato perdere perché dovevo sacrificare il mio passaporto brasiliano per ottenere quello ucraino. Poi ho deciso di prendere quello francese."

Nessun rimpianto di non aver giocato con Shevchenko in Germania quindi?

"No a Sheva ho preferito tenere il mio passaporto brasiliano. E poi...."

Ci dica...

"Io col Marsiglia ho fatto gol all'Inter a San Siro. Nello stadio dove hanno fatto la storia leggende brasiliane come Ronaldo, Adriano, Kakà... dopo quel gol non si sentiva volare una mosca nella tifoseria dell'Inter. Ma uno poteva sentire solo i tifosi dell'OM. Erano pazzi di gioia e questo per me non ha prezzo. Ero in panchina e dissi al preparatore fisico: se entro faccio gol. Quando Deschamps decise di farmi entrare dissi a lui: 'Mister farò gol'. Ho avuto fortuna con un rimpallo favorevole, con la palla che tocca la mia schiena su lancio di Mandanda. Il resto è storia. Fu un momento importante per me perché ci ha permesso di qualificarci ai quarti di finale. Ora sogno di allenarlo, il Marsiglia."