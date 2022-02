MN - Breda: "Per Pioli la Salernitana fu impegnativa, ma aveva già chiarezza nelle proprie idee"

Roberto Breda, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it commentando anche la stagione 2003-2004, nella quale fu seguito come giocatore da un giovane Stefano Pioli: “Ricordo bene e penso che il mister sia cambiato molto nel tempo. Inizialmente giocava con il 4-4-2, sistema che adesso per necessità ha questi ripreso. La cosa che mi colpì fin da subito, anche se era alla sua prima esperienza in una prima squadra, era la chiarezza delle sue idee. Salerno fu un banco di prova impegnativo, quell’anno partivamo da ripescati in una Serie B a ventiquattro squadre ma fece un ottimo lavoro. L’ho seguito in tutti questi anni ed è maturato sotto tutti i punti di vista”.