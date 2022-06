MN - Breda su Zaniolo: "Può inserirsi perfettamente al Milan. Ha grandi margini"

MilanNews.it

L'allenatore di calcio Roberto Breda è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. In particolare il tecnico veneto ha parlato del suo ex giocatore ai tempi della Virtus Entella Nicolò Zaniolo, che secondo le indiscrezioni delle ultime settimane il Milan vorrebbe portare alla corte di Pioli. Breda si è espresso così sul giocatore: "È un calciatore con ampi margini di miglioramento che è riuscito ad affermarsi nonostante i tanti infortuni che ha avuto. L’ho visto crescere, ha le caratteristiche giuste, può essere impiegato da esterno o da mezza punta e penso che possa collocarsi perfettamente in uno scacchiere collaudato come quello rossonero”.