MN - Breda: "Zaniolo mi colpì per la personalità pazzesca. Ho intravisto le sue qualità"

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Breda ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha affrontato la questione Zaniolo-Milan. Il calciatore giallorosso infatti fu allenato da Breda nella stagione 2016/2017 alla Virtus Entella. Il tecnico originario di Padova si è espresso così sulle impressioni che il giovane Zaniolo gli aveva dato all'inizio di quella annata in Liguria: "Era stato appena aggregato in prima squadra, ma aveva una personalità pazzesca. Nonostante fosse un silenzioso, perché quando arrivi tra i più grandi devi esserlo per forza, si capiva che aveva le idee molto chiare. Era forte nelle scelte, sapeva mettersi in gioco. Poi, con il tempo, si è sgrezzato ed è diventato il calciatore che è oggi. Ci tengo a dire che quando, così giovane, vieni mandato in campo non è per un favore o per simpatia. Se in quel momento lo scelsi è perché intravidi subito le enormi qualità di cui era in possesso”