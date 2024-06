MN - Broggini: "Con Fonseca vedrei bene Pulisic in mezzo al campo"

All'esordio contro la Bolivia, è stato Pulisic-show. Capitan America ha segnato un gol capolavoro dopo 3 minuti e servito l'assist per il raddoppio di Balogun. Gli Stati Uniti sognano grazie a lui e il Milan ammira da lontano le sue prodezze. Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto il collega Giuseppe Broggini di Mola TV, che trasmette 23 delle 32 partite del torneo. E ci fa una panoramica anche in chiave mercato delle stelle di questa edizione:

Pioli lo ha sperimentato nel finale di stagione come trequartista centrale. Credi che sia uno scenario ripetibile con Fonseca?

"Già mi aspettavo con Pioli che giocasse più spesso da trequartista, facendo un po' quello che faceva Brahim Diaz. Mi aspettavo insomma un giocatore più tecnico di Loftus-Cheek. Con Fonseca lo vedrei molto bene in mezzo al campo. Pulisic preferisce partire da sinistra ma essendoci Leao è difficile vederlo in quella posizione, perché ha la capacità di giocare tra le linee che è molto importante".