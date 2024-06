MN - Broggini: "Gimenez, oltre a segnare a raffica, sa giocare in profondità, sa giocare spalle alla porta e ha un sinistro pazzesco"

All'esordio contro la Bolivia, è stato Pulisic-show. Capitan America ha segnato un gol capolavoro dopo 3 minuti e servito l'assist per il raddoppio di Balogun. Gli Stati Uniti sognano grazie a lui e il Milan ammira da lontano le sue prodezze. Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto il collega Giuseppe Broggini di Mola TV, che trasmette 23 delle 32 partite del torneo. E ci fa una panoramica anche in chiave mercato delle stelle di questa edizione:

Consigli per gli acquisti da questa Copa América?

"In difesa dico il Cuti Romero, anche se credo sia fuori mercato e che il Tottenham non se ne priverà, ma all'esordio non ha fatto passare niente e ha avuto una crescita incredibile. A centrocampo mi fa impazzire l'uruguayano Nicolas De la Cruz. Penso che sarebbe una grande mossa prendere lui per la trequarti. E davanti dico Santiago Gimenez, perché dopo tanti anni e con tutto il rispetto per Ollivier Giroud il Milan abbia bisogno di una punta che segni molti gol. E Gimenez oltre a segnare a raffica sa giocare in profondità. sa giocare spalle alla porta e ha un sinistro pazzesco".