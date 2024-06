MN - Broggini su Pulisic negli Usa: "Non a caso il suo soprannome è Capitan America: è il vero leader della squadra e li porterà lontano in Copa America"

vedi letture

All'esordio contro la Bolivia, è stato Pulisic-show. Capitan America ha segnato un gol capolavoro dopo 3 minuti e servito l'assist per il raddoppio di Balogun. Gli Stati Uniti sognano grazie a lui e il Milan ammira da lontano le sue prodezze. Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto il collega Giuseppe Broggini di Mola TV, che trasmette 23 delle 32 partite del torneo. E ci fa una panoramica anche in chiave mercato delle stelle di questa edizione:

In definitiva negli USA è il vero leader della squadra

"Lo si vede da come lo cercano e dal fatto che le occasioni importanti passano da lui. Non a caso il suo soprannome è Capitan America. Contro la Bolivia non lo prendevi mai e ora sono curioso di vederlo in test più importanti. Ma credo che questi Stati Uniti con questo Pulisic possano andare lontano, non dico vincere la Copa América ma penso che faranno un grande torneo".