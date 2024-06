MN - Bruno Peres: "Considero Fonseca come un secondo padre, mi ha dato tanti consigli"

Paulo Fonseca è il prescelto dalla dirigenza del Milan per guidare la squadra dalla prossima stagione. Per conoscerlo meglio abbiamo parlato con chi è stato un suo giocatore. In esclusiva per MilanNews.it, l'ex romanista Bruno Peres ci racconta la sua esperienza col tecnico portoghese:

Bruno Peres, la tua seconda esperienza alla Roma è partita grazie a Paulo Fonseca

"Quando io sono andato via dalla Roma la prima volta, per andare in Brasile, avevo la possibilità di non rientrare più. Potevo tornare al Torino, Petrachi mi voleva. Invece è stato lui ad andare alla Roma e mi disse che il nuovo allenatore Paulo Fonseca aveva bisogno di un terzino destro perché c'era solo Santon. E lo voleva con determinate caratteristiche, uno che spingesse, che bruciasse la fascia. Quando sono rientrato nella Capitale ho giocato tanto e fatto benissimo".

Cosa rappresenta Fonseca per te?

"Mi ha aiutato tanto, mi ha dato fiducia mi ha fatto crescere. Lo considero come un secondo padre, mi ha dato tanti consigli. Potrei dire che mi ha fatto rinascere un'altra volta nel calcio italiano. Era da tanto che non facevo delle partite bellissime e grazie a lui ho trovato gli standard dei bei tempi".