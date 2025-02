MN - Bucchioni: "Al Milan vai perché non sai che sei titolare, perché c'è davanti a te gente più forte di te"

A 90 secondi dalla fine dello scorso calciomercato invernale il Milan ha depositato in Lega il contratto di Riccardo Sottil, esterno arrivato dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. È l'uomo giusto per la squadra di Sergio Conceiçao? Potrà tornare utile? Di questo ed altro ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega Enzo Bucchioni.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Al Milan Sottil potrà compiere quello step mentale che non ha fatto fino ad oggi?

"È una delel cose che mi sono chiesto anche io, perché il giocatore ha quel problema lì. A Firenze quando lo mettevano fuori, quando non partiva titolare, lo vedevi in panchina triste. Quindi mi sono detto "lì vai a fare la riserva" quando a Firenze potevi dire "Mah, ci sono giocatori del mio livello tecnico, come mai l'allenatore fa giocare altri e non me?". È comprensibile, non l'idea ma l'atteggiamento di sentirsi un po' trascurato. Al Milan vai perché non sai che sei titolare, perché c'è davanti a te gente più forte di te. Quindi come mai ha scelto una squadra di questo tipo? Secondo me proprio per questo. Lui si sentiva forse degno di una squadra più forte quando era a Firenze. Ho sempre avuto questa sensazione. Dal punto di vista psicologico, anche se al Milan farà la riserva,è uno step a livello psicologico e di autostima che lui voleva avere. Si trova in un posto dove ora, secondo lui, mi metto nel modo di pensare, è al livello tecnico che avrebbe sempre meritato. E in questo contesto potrebbe essere più felice di quanto non fosse alla Fiorentina".