MN - Bucchioni: "Conceiçao? Serviva uno che conoscesse l'ambiente Milan. Potevano prendere Tassotti"

Bucchioni: "Conceiçao? Serviva uno che conoscesse l'ambiente Milan. Potevano prendere Tassotti"

Intervistato da Milannews.it, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha rilasciato queste parole su Fonseca e Conceiçao:

Si rivaluta l'operato di Fonseca, col senno di poi

"Il problema è la società, perché se tu credi in Fonseca una volta che lo porti a Milano devi proteggerlo. Lo stesso vale per la Juventus, dove Motta è stato sbranato dallo spogliatoio. Fonseca è stato lasciato in balia dei giocatori, serviva un intervento tempestivo, è arrivato tardivamente".

Ti aspettavi queste difficoltà da parte di Conceiçao?

"Conceiçao non ha mai allenato in Italia, non conosce l'ambiente Milan. Per quel che mi riguarda andava preso uno che sapesse cosa sia il Milan. La Juve ha preso un ex come Tudor, la Roma ha preso Ranieri. Il Milan poteva puntare ad esempio su Tassotti. E i fatti ora dicono che Conceiçao sta facendo peggio di Fonseca".