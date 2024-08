MN - Bucchioni: "Se scegli Fonseca non puoi passare ad Allegri e al suo calcio antiquato"

vedi letture

Due giornate ed è già tempo di processi in casa Milan, dopo la pessima prestazione di Parma. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Enzo Bucchioni, in esclusiva per MilanNews.it

Fonseca rischia già la panchina?

"Leggo già di Allegri e mi sembra una follia. Come puoi rinnegare cinque anni di Pioli, prendendo un tecnico con la stessa filosofia come Fonseca per poi passare ad Allegri, il cui calcio come si è visto alla Juve è antiquato?".