MN - Bucchioni sul Milan: "Una squadra che vive sulle individualità e che tira fuori un po' d'orgoglio quando è in difficoltà"

Intervistato da Milannews.it, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha rilasciato queste parole sul Milan:

Enzo Bucchioni, quello visto contro la Fiorentina è il solito Milan che non è cambiato da inizio stagione

"Una squadra che vive sulle individualità e che tira fuori un po' d'orgoglio quando è in difficoltà. Ma il problema è che ti presenti sempre con scarsa concentrazione, sembra quasi che non conosci le caratteristiche dell'avversario, che non prepari le partite ed è una cosa a cui mi rifiuto di credere".

Anche per Conceiçao gli alibi sono finiti

"Conceiçao può dire quello che vuole, ma l'evidenza lo condanna. In campo ci sono scelte che non comprendo: contro la Fiorentina, ad esempio perché ha messo Musah come esterno? Altre volte gioca con 4 punte. L'impressione è che l'allenatore non sia padrone del gruppo, che faccia ancora esperimenti. Anche queste rotazioni costanti dei centrali di difesa: in un calcio razionale i centrali sono sempre gli stessi o per lo meno si cerca di insistere su una coppia per costruire un'intesa. E poi Leao in panchina, Gimenez che si è perso. La fotografia di una squadra che ha 20 punti in meno dell'anno scorso".