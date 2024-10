MN - Buriani: "Condivido le scelte di Fonseca. L'allenatore ha responsabilità fino a un certo punto"

Il Milan torna dalla trasferta di Leverkusen a mani vuote. Zero punti in due partite con un calendario che, va detto, non poteva essere peggiore. Ne abbiamo parlato con uno storico giocatore rossonero come Ruben Buriani, in esclusiva per MilanNews.it

Come valuta le scelte di Fonseca per quest'ultima trasferta?

"Penso abbia fatto le scelte giuste, perché quando un allenatore vede la squadra lavorare tutta la settimana fa le scelte migliori possibili. Non credo voglia buttarsi la zappa sui piedi. Per il resto in campo ci vanno sempre i giocatori, alla fine l'allenatore ha responsabilità fino a un certo punto".