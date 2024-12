MN - Buriani: "Gli errori di Theo? Non è un difensore, quindi fa fatica a difendere"

Il ko di Bergamo getta il Milan nuovamente nello sconforto, con il primo posto in classifica distante -12 punti e uno Scudetto che è ormai una chimera. In grande pericolo però anche la qualificazione alla Champions League, obiettivo imprescindibile per il percorso di crescita dei rossoneri. Ne abbiamo parlato con una bandiera del Diavolo, Ruben Buriani. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Ruben Buriani, con il ko di Bergamo è utopistico parlare di scudetto

"Un obiettivo è andato, la classifica dice questo. Per fortuna il gruppo davanti non è irraggiungibile, c'è ancora l'obiettivo Champions e il campionato è lungo. Mi auguro che il Milan riprenda quella classifica che gli compete, anche se ci sono troppi alti e bassi in questo momento".

Peggiore in campo a Bergamo, Theo Hernandez. Non è la prima volta in questa stagione in cui va in difficoltà

"Non è un difensore, pertanto fa molta fatica a difendere. È più un esterno d'attacco e va aiutato, cosa che non viene sempre fatta".