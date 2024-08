MN - Calamai: "C'era l'attesa di un salto di qualità e invece non vedi un Milan decollato"

Manca meno di un mese al termine del calciomercato e il Milan deve ancora trovare almeno 3 o 4 rinforzi per la rosa di Paulo Fonseca oltre che sfoltire un po' la squadra da esuberi e giocatori in eccesso. Per parlare del club rossonero e delle sue strategie, passate e futuro, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista ed editorialista di Tuttomercatoweb.com Luca Calamai.

È passato più di un mese dall'apertura del mercato, il Milan si è mosso con meno decisione rispetto alla passata stagione

"C'era l'attesa di un Milan che facesse un deciso salto di qualità, dopo un finale di stagione dopo tanti problemi e dibattiti. E invece non vedi un Milan decollato. Prendo l'esempio di Morata: non lo discuto come giocatore ma nel bene e nel male lo conosciamo".