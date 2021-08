MN - Calemme: "Odriozola potrebbe essere un'altra occasione per il Milan"

"Odriozola è in uscita anche se non è convinto di andar via. Il Real Madrid ha intenzione di cederlo e alla finestra ci sono diversi club di Premier League. Per ora il Milan è più defilato, ma credo che sia un’altra grande occasione, uno di quei talenti che in Serie A potrebbe far molto bene". Queste le parole di Mirko Calemme, corrispondente di AS, in esclusiva ai microfoni di MilanNews sul terzino destro del Real Madrid, Álvaro Odriozola.