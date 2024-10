MN - Calendari a confronto: ecco perché Bologna-Milan si deve giocare domani

Bologna-Milan ha una necessità di calendario importante, quasi vitale: essere giocata domani. No, non è un discorso legato alle squalifiche di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders come qualcuno potrebbe pensare, ma va preso in considerazione tutto e quello che vi stiamo per esporre è il calendario incrociato delle due squadre per i prossimi mesi. Sono state prese in esame tutte le dinamiche che la Lega Serie A analizza nello stilare i calendari e nella loro strutturazione. Se la partita venisse rinviata, cosa ancora non del tutto esclusa, sarebbe la seconda che dovrebbe essere ricalendarizzata per entrambe le squadre visto che già quella della 19° giornata sono in fase di decisione (in teoria oggi). Ecco i calendari incrociati di Milan e Bologna, con la prima ipotesi - ottimistica - è quella del 3 aprile tenendo conto che le due squadre facciano strada in Champions League.

29 ottobre: Milan-Napoli e Cagliari-Bologna

2 novembre: Monza-Milan e Bologna-Lecce

5-6 novembre: Champions League

9 novembre: Cagliari-Milan

10 novembre: Roma-Bologna

Pausa per le nazionali

23 novembre: Milan-Juventus

24 novembre: Lazio-Bologna

25-26 novembre: Champions League

30 novembre: Milan-Empoli e Bologna-Venezia

3 dicembre: Ottavi di Coppa Italia

6 dicembre: Atalanta-Milan

7 dicembre: Juventus-Bologna

11 dicembre: Champions League

15 dicembre: Milan-Genoa e Bologna-Fiorentina

20 dicembre: Verona-Milan

21 dicembre: Torino-Bologna

29 dicembre: Milan-Roma

30 dicembre: Bologna-Hellas Verona

3 gennaio: Juventus-Milan, ore 19 – Supercoppa Italiana

Data da definire: Como-Milan e Inter-Bologna recupero della 19° giornata

12 gennaio: Milan-Cagliari e Bologna-Roma

18 gennaio: Juventus-Milan e Bologna-Monza (giornata pre Champions League)

21 gennaio: Champions League

26 gennaio: Milan-Parma e Empoli-Bologna

2 febbraio: Milan-Inter e Bologna-Como

5 febbraio: eventuale Quarto di finale di Coppa Italia

9 febbraio: Empoli-Milan e Lecce-Bologna

11-12 febbraio: eventuale andata degli spareggi di Champions League

16 febbraio: Milan-Verona e Bologna-Torino

18-19 febbraio: eventuale ritorno degli spareggi di Champions League

23 febbraio: Torino-Milan e Parma-Bologna

26 febbraio: eventuale Quarto di finale di Coppa Italia

2 marzo: Milan-Lazio e Bologna-Cagliari

4-5 marzo: eventuale ottavo di finale di Champions League

9 marzo: Lecce-Milan e Verona-Bologna

11-12 marzo: eventuale ritorno di finale di Champions League

16 marzo: Milan-Como e Bologna-Lazio

Pausa per le nazionali

30 marzo: Napoli-Milan e Venezia-Bologna

3 aprile: prima data utile

8-9 aprile e 15-16 aprile: eventuali quarti di finale di Champions League