MN - Caliendo: "Per me Ibra può fare il direttore sportivo o il presidente di una società di calcio"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Antonio Caliendo, procuratore sportivo, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul futuro di Ibrahimovic:

Procuratore sportivo come lei?

“Per me può fare molto di più. Per esempio, il direttore sportivo o il presidente di una società di calcio. Io lo conosco personalmente: Ibra è una persona intelligente e ha i numeri per poter ricoprire incarichi dove si parla anche politichese. Non è solo forza e muscoli”.