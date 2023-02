MN - Cambio tattico nel derby? Serena: "Mi sembra che Pioli si sia ravveduto sulla necessità di dare equilibrio"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter e della Nazionale Italiana, oltre che noto commentatore tv, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'intervista completa) sul derby: "Dopo la partita con la Roma il Milan ha avuto un tracollo verticale, probabilmente anche sotto il profilo psicologico e forse anche fisico. Con il 4-2-3-1 se non si hanno i tempi di andare a pressare con sintonia, se non si ha intensità, se non si rientra velocemente nelle posizioni a palla persa... Il 4-2-3-1 è un meccanismo complicato"

Una chiave potrà essere il cambio tattico di Pioli?

"Mi sembra che Pioli si sia ravveduto sul fatto che, in una condizione generale di questa squadra che non è più quella di prima, bisogna dare un equilibrio e una copertura con un terzo centrocampista e togliere Brahim Diaz che il suo ogni tanto lo ha fatto ma che viene penalizzato dal meccanismo che, come ho detto, va cambiato ed equilibrato"