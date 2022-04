MN - Cammarata su Origi: "Può fare comodo, è un grande attaccante"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ex attaccante e attuale allenatore di calcio Fabrizio Cammarata è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. In particolare, Cammarata ha voluto esprimere il suo giudizio su Divock Origi, obiettivo molto concreto del Milan per il prossimo mercato estivo: "E’ un grande attaccante che gioca in un top team come il Liverpool. Può fare molto comodo al Milan”.