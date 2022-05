MN - Camolese su Belotti: "Può giocare ovunque in Serie A. Il suo futuro dipenderà da lui"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Giancarlo Camolese, intervistato ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva, ha detto la sua sull'eventualità che Andrea Belotti possa approdare alla corte di Pioli, qualora non dovesse rinnovare con il Torino (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): “Belotti ha dimostrato di essere un professionista serio. Non è in una situazione facile, dovrà prendere una decisione ma io ho sempre detto che bisogna rispettare quelle che saranno le sue scelte. È una bandiera del Torino ma il suo futuro dipenderà da lui. In una squadra come il Milan cambiano anche gli obiettivi, si giocano più partite e bisogna ritagliarsi degli spazi. Credo che Belotti possa giocare in qualsiasi squadra del nostro campionato”.