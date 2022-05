MN - Cantamessa sul mercato del Milan: "Serve sostituto di Kessie. Pobega mi piace molto"

MilanNews.it

Il noto avvocato Leandro Cantamessa si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul mercato rossonero: “Ho massima fiducia in chi lo condurrà, intanto serve un sostituto di Kessiè e non sarà facile”.

C’è un giocatore che le piace?

“Pobega mi piace molto, vedremo”.