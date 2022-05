MN - Cantamessa sulla festa Scudetto: "Difficilmente l'avevo vista così. Probabilmente mai"

MilanNews.it

Il noto avvocato Leandro Cantamessa si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sulla festa a Milano: “Difficilmente l’avevo vista così. Probabilmente mai. C’è stato un insieme di cause che ha portato a far esplodere una gioia così grande. I tanti anni che non si vinceva, il testa a testa con l’Inter, la paura e il pensiero di non farcela. Alla fine i tifosi hanno liberato la loro gioia. La miscela ha creato qualcosa di veramente esplosivo”.