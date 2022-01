MN - Capua sul rientro in campo di Tomori: "Ecco le fasi della ripresa"

Il dott. Giuseppe Capua, esperto in traumatologia dello sport (patologie o lesioni del ginocchio, della spalla e della colonna vertebrale) e la relativa riabilitazione, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sul rientro in campo di Tomori: "La ripresa riguarda in primis la ferita causata dall'intervento, la quale ha bisogno di circa 10-15 giorni per cicatrizzarsi. All'interno dell'articolazione, ovviamente, tutto deve essere stato sistemato: il menisco non viene rimosso, ma viene rimossa solo la parte lesionata attraverso una meniscectomia parziale; ci possono essere - lo spiego in aggiunta - anche casi in cui il menisco viene suturato che corregge la lesione senza esportazione. Il tempo di ripresa totale in media è da un mese in su: l'articolazione va riabilitata con una fisioterapia che, in genere, comincia 2-3 giorni post intervento, viene ristabilito il tono muscolare e l'arto infortunato 'torna alla normalità' nel giro di un mese; l'atleta può riprendere gli allenamenti intorno ai 15-20 giorni e rientrare in campo dopo massimo 35-40 giorni".

