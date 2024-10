MN - Cardacio: "Ho provato a portare un calciatore del Milan al Cruz Azul, ma..."

vedi letture

Che fine ha fatto Mathias Cardacio? Arrivato appena 20enne al Milan nell'estate del 2008 assieme al connazionale Tabaré Viudez, è stato per un anno agli ordini di Carlo Ancelotti. Tanta panchina per l'uruguayano, che ha raccolto alla fine due presenze. Oggi 37enne, Mathias vive in Messico e ci racconta di essere ancora nel mondo del calcio, con un ruolo anche importante. L'ex rossonero si racconta in esclusiva per MilanNews.it.

C'è un giocatore del Milan che porteresti al Cruz Azul?

"In verità ci ho proprio provato a prendere un giocatore".

Chi?

"Olivier Giroud. Abbiamo parlato pure col suo agente, ma non è stato possibile andare oltre, lui aveva fatto la sua scelta di andare negli Stati Uniti".