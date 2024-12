MN - “Cardinale devi vendere” e “Questa società non ci merita”: continua a Verona la protesta della Curva

L'anticipo della diciassettesima giornata al Bentegodi tra Hellas Verona e Milan è appena cominciato e i tifosi rossoneri continuano la contestazione all'indirizzo della società con cori contro proprietà e Cardinale. Prima "Questa società non ci merita", poi è partito il "noi non siamo americani" e infine anche "Cardinale devi vendere, vendere, vendere, vattene, vattene". Altro coro: "Ve ne andato o no, ve ne andate si o no".