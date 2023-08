MN - Casella: "Non conoscevo bene Reijnders: mi ha lasciato a bocca aperta!"

Marco Pellegrino è un nuovo giocatore del Milan. L'argentino in arrivo dal Platense per 3.5 milioni, ha firmato un quinquennale fino al 30 giugno 2022. Per concoscerlo meglio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Vincent Casella, procuratore sportivo e intermediario di mercato di nazionalità argentina.

L’acquisto del Milan che trovi più interessante?

“Conoscevo superficialmente Reijnders: mi ha lasciato a bocca aperta. Giocatore moderno, completo, che offre a Pioli un sacco di alternative tattiche”.