MN - Casotti: "Renato Sanches è stato rigenerato dal Lille. Botman prospetto di valore"

© foto di PhotoViews

Intervenuto sul canale Twitch di Milannews.it, Federico Casotti, Executive producer a DAZN, ha parlato così di Renato Sanches e Sven Botman, due obiettivi di mercato del Milan: "Renato Sanches è stato rigenerato dal Lille. Era diventato una delle stelle di Euro 2016, tanto che venne preso dal Bayern Monaco. In Germania non ha fatto bene, anche perchè era giovanissimo e poi l'ambiente del Bayern non è semplice. Al Lille si è rigenenerato e ora è pronto per fare il prossimo step. Per quanto riguarda Botman, dico che leggo cifre un po' troppo alte. E' comunque un prospetto di assoluto valore, ha già esperienza in Champions".